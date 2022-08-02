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Общество

Форум «Истоки» торжественно открылся в Псковской области

Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» торжественно открылся в Печорах сегодня, 2 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На церемонии открытия форума выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Дорогие друзья, мы очень рады, что вы собрались именно здесь, рядом с Псково-Печерским монастырём. Это единственный никогда не закрывавшийся монастырь за всю историю России», – сказал владыка.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова зачитала участникам форума приветственный адрес от президента России Владимира Путина.

Напомним, что форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. В этом году планируется участие одной тысячи человек.

С 1 августа началась уже первая смена форума под названием «Школа воспитания». Она продлится до 6 августа. Первая смена собрала 100 человек, в числе которых участники из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской области.

Смены будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги от 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.

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