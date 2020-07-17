Псковская филармония объявила о втором концерте августа «Золото Вены»
Псковская областная филармония открыла продажу билетов на второй концерт «Летних сезонов» «Золото Вены». Об этом сообщается в Instagram учреждения.
«Раз билеты на «Лавандовую ночь» закончились, делаем ещё один любимый концерт «Золото Вены», - отметили в филармонии.
Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.
Солисты концерта – Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко.
Концерт «Золото Вены» пройдет 9 августа в 18:00 и 21:00 на террасе отеля «Покровский».