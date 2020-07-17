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Общество

Псковская филармония объявила о втором концерте августа «Золото Вены»

Фото: philpskov.ru.

Псковская областная филармония открыла продажу билетов на второй концерт «Летних сезонов» «Золото Вены». Об этом сообщается в Instagram учреждения.

«Раз билеты на «Лавандовую ночь» закончились, делаем ещё один любимый концерт «Золото Вены», - отметили в филармонии.

Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Солисты концерта – Альберт Жалилов и Виолетта Лукьяненко.

Концерт «Золото Вены» пройдет 9 августа в 18:00 и 21:00 на террасе отеля «Покровский».

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