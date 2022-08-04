Школьников и студентов Псковской области приглашают к участию в акции «Мой выбор будущего»

15:10, 04 августа 2022, ПАИ

В конце июля Фонд Гуманитарных проектов запустил Всероссийскую акцию «Мой выбор будущего». Акция стартовала в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» и для участия приглашает школьников и студентов со всей России. С 2018 года (год запуска проекта) «Билет в будущее» оказал весомое влияние на школьников, которые прошли профессиональные пробы и смогли определиться с выбором будущей профессии. Уже сегодня в копилку таких историй вошло минимум 100 рассказов.

Необходимо отметить, что в каждом регионе России свое «занятие по душе» нашли огромное количество молодых, увлеченных, перспективных и интересных ребят. Акция

«Мой выбор будущего» поможет собрать лучшие реальные истории людей, для которых проект оказался авторитетным и помог сформировать решающие предпочтения при выборе будущей специальности.

К участию в акции приглашаются все желающие поделиться своей историей становления, возможно, именно она так ярко запомнится и откликнется в сердцах подрастающего поколения.

Чтобы принять участие в акции нужно:

- Написать рассказ о том, какое влияние на тебя оказал проект «Билет в будущее» и как помог определиться с выбором профиля или профессии. Требование: размер текста не должен превышать 1000 печатных знаков (печатными знаками считаются все видимые печатные знаки (буквы, знаки препинания, цифры и пробелы между словами);

- Дополнить рассказ личным фото. Требования: фотографию необходимо сделать на нейтральном фоне (профессиональный поясной портрет) и прислать в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg), с максимальным качеством 5000 – 6000 пикселей, основным критерием является возможность напечатать фотографию, размытые, некачественные фото не принимаются.

Внимание: всем желающим до 18 лет необходимо прислать согласие родителей на участие.

Свои истории необходимо прислать до 15.08.2022 года на почту bvb-info@yandex.ru. Лучшие истории по мнению организаторов и специалистов проекта «Билет в будущее» будут отобраны и размещены на центральных рекламных носителях в Москве.

Справка:

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором Проекта – Фондом Гуманитарных Проектов, утверждённым поручением Президента Российской Федерации, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации.

В 2021 – 2022 годах более 600 тысяч учеников школ со всей России успели принять участие в проекте. Образовательные организации, педагоги доп. образования, работодатели, ВУЗы и колледжи, крупнейшие российские компании и медиа, организации дополнительного образования стали партнерами проекта на постоянной основе.