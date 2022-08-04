Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Карантин из-за американских бабочек ввели в Ростовской области

Карантин в связи с обнаружением американской белой бабочки установил Россельхознадзор в Ростовской области, пишет RostovGazeta. 

Вредитель способен в короткие сроки уничтожить большие площади зеленых насаждений. По данным ведомства, бабочка обнаружена в Манычском сельском поселении Багаевского района. Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 6,84 тыс. га.

Специалисты займутся уничтожением паутинных гнезд бабочек, а также обработают стволы поврежденных деревьев. Отмечается, что бабочки могут нанести повреждения грушам, яблоням, сливам, черешням, а также орехам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 августа 2022

86 353 туриста посетили в июле Пушкинский заповедник

04 августа 2022

Движение транспорта по улице Пригородной ограничат в Пскове
04 августа 2022

Псково-Печерский монастырь оказался на 58-м месте по числу поисковых запросов на достопримечательности в Яндексе
04 августа 2022

Главное с пресс-конференции главы Опочецкого района Юрия Ильина
04 августа 2022

Об исполняющей желания Духовой горе в Опочецком районе рассказал Юрий Ильин
04 августа 2022

Продукция опочецкого завода соков, нектаров и морсов реализуется по всей стране
04 августа 2022

В Псковской области проживает около 3 тысяч семей с детьми-инвалидами
04 августа 2022

Глава Опочецкого района рассказал о ремонте дорог в муниципалитете

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...