Карантин из-за американских бабочек ввели в Ростовской области

17:05, 04 августа 2022, ПАИ

Карантин в связи с обнаружением американской белой бабочки установил Россельхознадзор в Ростовской области, пишет RostovGazeta.

Вредитель способен в короткие сроки уничтожить большие площади зеленых насаждений. По данным ведомства, бабочка обнаружена в Манычском сельском поселении Багаевского района. Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 6,84 тыс. га.

Специалисты займутся уничтожением паутинных гнезд бабочек, а также обработают стволы поврежденных деревьев. Отмечается, что бабочки могут нанести повреждения грушам, яблоням, сливам, черешням, а также орехам.