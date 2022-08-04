Карантин из-за американских бабочек ввели в Ростовской области
Карантин в связи с обнаружением американской белой бабочки установил Россельхознадзор в Ростовской области, пишет RostovGazeta.
Вредитель способен в короткие сроки уничтожить большие площади зеленых насаждений. По данным ведомства, бабочка обнаружена в Манычском сельском поселении Багаевского района. Площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 6,84 тыс. га.
Специалисты займутся уничтожением паутинных гнезд бабочек, а также обработают стволы поврежденных деревьев. Отмечается, что бабочки могут нанести повреждения грушам, яблоням, сливам, черешням, а также орехам.
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