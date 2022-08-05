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Трофим Бессонник: приметы и поверья

Православные христиане 4 августа чтут память святых Трофима, Феофила и тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, сообщает calend.ru.

Когда мужчин привели на суд, они отказались принести жертву языческим идолам и отречься от христианства. Мучеников долго истязали, а после, перебив им голени, бросили в огонь, откуда они вышли на своих ногах и совершенно невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.

Бессонником этот день на Руси прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды, поры летней работы в период косьбы и уборки урожая. 

«Долго спать — добра не видать», — подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «В страду одна забота — не стояла бы работа»; «Жать — не дремать»; «Хорошему хозяину и день мал»; «Идет работа — спать неохота».

На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь».

Калину люди ценили, во-первых, за то, что она является хорошим медоносом, а во-вторых, конечно, за целебные свойства. В народной медицине настои из коры калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах, а также в качестве кровоостанавливающего средства. Ягоды использовали при желудочных заболеваниях, авитаминозе; кроме того, это хорошее общеукрепляющее и мочегонное средство. Настоем цветов лечили кожные заболевания. Кроме того, сок ягод калины обладает желирующими свойствами; хозяйки этим пользовались и, добавив яблочное повидло или пюре, варили из него мармелад и пастилу.

Но еще больше на Руси любили малину — вкусную, сладкую и очень красивую ягоду, которая содержит множество полезных веществ. О химическом составе ягод в старину люди, конечно, не знали, но активно использовали ее как потогонное и антисептическое средство при простудах. Малину крестьяне употребляли в самом разном виде: свежую, в варенье, в джемах, в компотах; из нее делали и вино.

Приметы: 

  • Девушки, желающие, чтобы у них не было отбоя от парней, умывались утром калиновым соком;
  • Рубить ветки калины в это день – к большому несчастью;
  • Съесть сырую ягоду калины в этот день – к неудачам на любовном фронте. А если же вы мечтаете о взаимности в любви, то стоит отведать малину.
  • Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя. Считалось, что в этот день русалки водят хороводы и горе тому, кто попадётся им на глаза. Они могут напустить болезнь или защекотать до смерти.

 

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