Государственную программу развития Крыма и Севастополя продлили до 2027 года

21:06, 04 августа 2022, ПАИ

Госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя, принятая ранее на 2019 – 2025 годы, продлена до 2027 года, сообщает ТАСС. В ближайшие пять лет на ее реализацию предлагается направить более 715 млрд рублей, говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном в четверг на портале правовой информации.

«Принято распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым продлен срок реализации госпрограммы до 2027 года», –говорится в документе.

Согласно тексту проекта постановления, на реализацию программы в 2023 – 2027 годах предлагается направить 715,7 млрд рублей. В 2023 году планируется выделить 159,4 млрд рублей, в 2024-м –106,3 млрд, в 2025 – 2027 годах финансирование программы запланировано в объеме 150 млрд рублей ежегодно.

Продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года поручил ранее президент России Владимир Путин. На совещании в марте президент РФ отмечал, что еще многое предстоит сделать для развития транспортной, энергетической и другой инфраструктуры Крыма и Севастополя. При этом кабмину необходимо проработать вопрос о продлении срока реализации указанной программы на перспективу до 2030 года.