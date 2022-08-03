Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Государственную программу развития Крыма и Севастополя продлили до 2027 года

Госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя, принятая ранее на 2019 – 2025 годы, продлена до 2027 года, сообщает ТАСС. В ближайшие пять лет на ее реализацию предлагается направить более 715 млрд рублей, говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном в четверг на портале правовой информации.

«Принято распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым продлен срок реализации госпрограммы до 2027 года», –говорится в документе.

Согласно тексту проекта постановления, на реализацию программы в 2023 – 2027 годах предлагается направить 715,7 млрд рублей. В 2023 году планируется выделить 159,4 млрд рублей, в 2024-м –106,3 млрд, в 2025 – 2027 годах финансирование программы запланировано в объеме 150 млрд рублей ежегодно.

Продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года поручил ранее президент России Владимир Путин. На совещании в марте президент РФ отмечал, что еще многое предстоит сделать для развития транспортной, энергетической и другой инфраструктуры Крыма и Севастополя. При этом кабмину необходимо проработать вопрос о продлении срока реализации указанной программы на перспективу до 2030 года. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 августа 2022

Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск
31 июля 2022

Члены Молодежного парламента при ПОСД провели экскурсию по Порховскому дому ремесел
30 июля 2022

Николай Козловский выступил с отчетом о своей деятельности за 2021 год на заседании Великолукской Думы

29 июля 2022

Снова самострел. 73-й выпуск «Псковского телеграма»
29 июля 2022

Готовится к эфиру 73-й выпуск «Псковского телеграма»
29 июля 2022

Александр Котов считает, что для победы на выборах «Единой России» необходимо мобилизоваться
29 июля 2022

Спикер Псковского областного Собрания намерен проголосовать дистанционно
29 июля 2022

ПАИ-live со спикером Псковского областного Собрания Александром Котовым

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...