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Политика

Андрей Царёв: США выгодно прикрывать неоправданное использование ядерного оружия в 1945 году

США выгодно прикрывать неоправданное использование ядерного оружия в 1945 году и удерживать Японию в своих союзниках. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор регионального центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты РФ, почётный гражданин Пскова Андрей Царёв

«Правители США не заинтересованы в том, чтобы трагедия японского народа связывалась с атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки американцами. Информационная кампания переворачивает восприятие японцами событий августа 1945 года с ног на голову вопреки интересам пострадавших от атомной бомбардировки», – отметил он.

По его словам, США выгодно прикрывать неоправданное использование ядерного оружия и удерживать Японию в своих союзниках в качестве плацдарма для раздувания военных конфликтов в Юго-Восточной Азии.

«Стремление к тотальному контролю и политическому влиянию на другие страны создаёт напряженность и провоцирует негативную реакцию со стороны Китая и ряда других стран региона», – считает Андрей Царёв.

Напомним, что 6 и 9 августа 1945 года США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки. Общее число жертв трагедии – свыше 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. В современной Японии не знают о том, кто является виновником этого ада на земле.

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