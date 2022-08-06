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Пскович пробежал 30 часов подряд ради подготовки к марафону

Александр Ковалев. Фото из социальных сетей.

Александр Ковалев готовится к серьезному марафону пустынных степей – Elton Ultra – где спортсмену придётся преодолеть дистанцию в 220 км, сообщает «АИФ-Псков».

Сейчас же пскович вернулся с гонки на выбывание Biotropika Ultra Trail (BUT), которая проходила в Ленинградской области.  Александр Ковалев объясняет, что участники бегают по кругу длиной 6,7 км, и те, кто не успевает преодолеть дистанцию за 1 час, выбывают. Каждый час начинается новый старт, и так до тех пор, пока не останется один самый выносливый участник. Он и становится победителем.

В своей категории Александр стал вторым, пробежав 31 круг. Бег продолжается не безостановочно, спортсмен сам выбирал, сколько ему отдохнуть. «Перерывы были. Круг я пробегал минут за 40 – 45. Пробовал разный темп, хотел посмотреть, что из этого выйдет. Бежал эту дистанцию и за 30 минут и за 50 минут, но понял, что для меня оптимальный вариант – 40 – 45 минут. У меня оставалось 15 – 20 минут на отдых, что вполне оптимально, потому что, если долго отдыхать, то тяжелее потом начинать новый круг», – поделился Александр.

Псковский спортсмен мечтает поучаствовать в экстремальном Триатлоне «ERMAKXTRI», где ежедневно на протяжении пяти дней ему предстоит проплывать, проезжать на велосипеде и пробегать по 226 км.

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