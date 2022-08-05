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Политика

В Псковской области простились с двумя военными, погибшими на Украине

В Псковской области простились с военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В последний путь проводили погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине гвардии подполковника Ивана Поздеева, младшего  сержанта Андрея Заврагина.

Глава региона принёс искренние соболезнования родным и близким и добавил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

 

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