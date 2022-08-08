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Культура

Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» выйдет на экраны осенью 2022 года

Как посадить самолёт, стать супергероем или вырастить альпаку? Оператор федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее» – Фонд гуманитарных проектов спродюсирует первый веб-сериал о выборе профессии. Созданием проекта занимается одна из самых известных на российском телерынке студия.

Съёмки нового проекта уже завершены, и близится к концу период постпродакшена. Уже осенью 2022 года первый сезон будет официально презентован в 23 регионах, а познакомиться с харизматичными героями проекта смогут зрители федеральных каналов, подписчики аккаунтов «Билет в будущее», российские школьники и их родители по всей стране. 

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнеса, инженерного дела, различных производств, науки, искусства и многох других. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билет в будущее» окажет практическую пользу молодым зрителям и поможет взглянуть на профессии глазами увлечённых и успешных людей. 

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить с молодёжью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», — рассказал директор Фонда гуманитарных проектов, член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором проекта – Фондом гуманитарных проектов, утверждённым поручением президента Российской Федерации, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации. 

В 2021–2022 годах более 600 тысяч учеников школ со всей России успели принять участие в проекте. Образовательные организации, педагоги допобразования, работодатели, вузы и колледжи, крупнейшие российские компании и медиа, организации дополнительного образования стали партнёрами проекта на постоянной основе.

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