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Политика

Власти Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит из состава Украины

Запорожская область навсегда выходит из состава Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов, сообщает РИА «Новости».

«Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией, и обратного пути не будет. Поэтому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», – сказал он.

По словам Владимира Рогова, Киев знает о настроении жителей освобождённых территорий и их желании войти в состав России. Он считает, что именно поэтому украинские власти разводят истерику и угрожают гражданскому населению, совершая обстрелы гражданской инфраструктуры.

«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придётся свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», – подчеркнул Владимир Рогов.

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