Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России не выявили случаев заражения новым вирусом «ланъя»

Новый вид генипавируса «ланъя» в России не зафиксировао, риск его распространения практически отсутствует, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что возможность передачи нового вируса между людьми не доказана и маловероятна. Роспотребнадзор подчеркнул, что санитарные мероприятия позволяют свести к минимуму вероятность завоза в Россию инфекционных заболеваний.

Россиянам рекомендуют при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены, например не контактировать с животными, есть только ту еду, в которой человек уверен, носить закрытую одежду, выезжая на природу. В случае необходимости в ведомстве готовы в кратчайшие сроки разработать тест-систему.

Вирус «ланъя» был обнаружен в 2018 году в Китае. До августа 2021 года вирус выявили у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань. Симптомы заражения ланъя включают лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 августа 2022

Только одна из четырёх УК справляется со свалкой на улице Космической в Пскове

09 августа 2022

Сергей Кириенко посетил историко-культурный форум «Истоки» в Печорах
09 августа 2022

Подробности фестиваля «Ледовое побоище» раскрыли организаторы
09 августа 2022

Экспедиция художников из 16 стран мира посетила церковь Успения в Мелетово
09 августа 2022

Великолучанка завоевала серебро на первенстве России по спортивному ориентированию

09 августа 2022

Завершены работы на участке дороги Пушкинские Горы – Локня
09 августа 2022

Жители Пушкинских Гор жалуются на агрессивную стаю собак

09 августа 2022

Около 100 реконструкторов примут участие в фестивале «Ледовое побоище» в Самолве

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...