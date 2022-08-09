В России не выявили случаев заражения новым вирусом «ланъя»

15:13, 09 августа 2022, ПАИ

Новый вид генипавируса «ланъя» в России не зафиксировао, риск его распространения практически отсутствует, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что возможность передачи нового вируса между людьми не доказана и маловероятна. Роспотребнадзор подчеркнул, что санитарные мероприятия позволяют свести к минимуму вероятность завоза в Россию инфекционных заболеваний.

Россиянам рекомендуют при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены, например не контактировать с животными, есть только ту еду, в которой человек уверен, носить закрытую одежду, выезжая на природу. В случае необходимости в ведомстве готовы в кратчайшие сроки разработать тест-систему.

Вирус «ланъя» был обнаружен в 2018 году в Китае. До августа 2021 года вирус выявили у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань. Симптомы заражения ланъя включают лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту.