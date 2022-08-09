«Бесправный» водитель учинил серьёзное ДТП в Псковской области

17:09, 09 августа 2022, ПАИ

В городе Дно на перекрёстке улиц Калинина и Загородной произошло столкновение автомобилей Honda и Kia Ceed.

В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля Kia Ceed в тяжёлом состоянии госпитализирован в медучреждение.

По нашей информации, у водителя Honda отсутствуют права на управление транспортным средством.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.