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Происшествия

«Бесправный» водитель учинил серьёзное ДТП в Псковской области

Фото с места происшествия

В городе Дно на перекрёстке улиц Калинина и Загородной произошло столкновение автомобилей Honda и Kia Ceed.

В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля Kia Ceed в тяжёлом состоянии госпитализирован в медучреждение. 

По нашей информации, у водителя Honda отсутствуют права на управление транспортным средством. 

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. 
Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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