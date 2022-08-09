«Бесправный» водитель учинил серьёзное ДТП в Псковской области
В городе Дно на перекрёстке улиц Калинина и Загородной произошло столкновение автомобилей Honda и Kia Ceed.
В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля Kia Ceed в тяжёлом состоянии госпитализирован в медучреждение.
По нашей информации, у водителя Honda отсутствуют права на управление транспортным средством.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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