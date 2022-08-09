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Подрядчик отчитался о ходе работ на территории долгостроя — подземного перехода в Великих Луках

Фото: Luki.ru

Продолжается строительство подземного перехода в Великих Луках, сообщает сайт Luki.ru. Подрядчик Александр Никитин рассказал о провдённых работах и о работах, которые ещё предстоят.

На первых двух подземных переходах сейчас идут отделочные работы и на днях начнется монтаж обрешетки на арочных фермах под дальнейший монтаж поликарбонатной системы. Она будет укрывать вход в подземные переходы.

Предстоит залить бетонную подготовку под последние стеновые панели, на которые в последующем будут монтироваться лестничные марши. Также на данный момент рабочие укладывают керамогранит на основном тоннеле и лестничных маршах.

Подрядчик отметил, что керамогранит не будет скользить. «Он не ламинированный, а матовый с шершавой поверхностью, – сказал Александр Никитин. 

Что касается ливневой канализации – она работает исправно. Как отмечает Александр Никитин, даже в прошлом году во время «урагана» подземку не затопило.

«В тоннелях была вода, так как вход в них был открыт, но ливневая канализация в целом справилась полностью. Внутри была небольшая сырость, но переход не был затоплен. Канализационная насосная станция в настоящее время работает в полном режиме и успешно перекачивает дождевые, грунтовые и ливневые воды», – отмечает Александр Никитин.

Дождеприемники также уже сделаны, они монтируются до укладки асфальтового покрытия. Уклон асфальта будет направлен в дождевые колодцы.

Бетонные конструкции уже завезены в полном объеме, заключен контракт с подрядной организацией «Псковавтодор» на укладку асфальтобетонного покрытия. Все работы ведутся параллельно. Сейчас на объекте трудятся более 30 рабочих.

По словам подрядчика, освещение готово на 95%. Осталось установить две опоры освещения. Но это будет выполнено после того, как рабочие замкнут контур дорожной одежды.

Хорошее освещение будет и внутри тоннелей. В каждом из них будет установлено шесть светильников. Также будет установлено по одному светильнику на входе. Монтировать их будут позже. Сейчас рабочие приступят к покрасочным работам.

Проект предполагает и благоустройство части сквера на площади Калинина. Частично оно уже сделано. Здесь уложена брусчатка, завезен плодородный слой. Позже будет посажен газон, кустарники кизила и каштаны высотой до четырех метров.

Детская площадка будет восстановлена. В ближайшие дни рабочие приступят к выборке основания под площадку. Она будет иметь габариты 15Х20 метров – такая же, какая была до момента строительства.

Напомним, что блогер Илья Варламов вызвался оплатить лекцию об удобстве городской среды для градоначальников Великих Лук. Блогеру очень не понравилась идея с подземными переходами.

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