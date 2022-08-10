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Политика

Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в число лидеров июльского медиарейтинга глав регионов Северо-Западного федерального округа. В прошлом месяце глава региона занимал пятую позицию, теперь поднялся на два пункта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

На первом месте оказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов, на втором – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 21-е место (в прошлом месяце – 32-е место). Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробьёв, на третьем – глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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