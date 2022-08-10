Глава Великих Лук рассказал, почему не работали фонтаны

10:52, 10 августа 2022, ПАИ

Жители Великих Лук стали подавать жалобы на неработающие фонтаны. Как рассказал в своём Telegram-канале глава города Николай Козловский, в рамках подготовки к празднованию Дня города подрядная организация «Зеленхоз» приводит в порядок фонтаны. Рабочие промывают чаши, обновляют краску, проверяют систему.

«Отмечу, что все подразделения ЖКХ начали активную подготовку к массовым мероприятиям к 856-летию нашего города! Покосы травы, прополка клумб, покраска, обновление разметки. К торжеству всё должно быть готово», – прокомментировал глава Великих Лук.