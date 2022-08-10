Александр Котов - о подаче заявления для участия в ДЭГ: Процедура заняла не больше двух минут

16:11, 10 августа 2022, ПАИ

«Всё очень быстро и понятно – стоит только открыть портал госуслуг», - поделился впечатлениями о процедуре подачи заявки на дистанционное электронное голосование председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Вместо традиционного голосования на избирательном участке в этом году спикер выбрал электронный формат волеизъявления.

«Интересно попробовать новые возможности дистанционного электронного голосования. Процедура подачи заявления заняла не больше двух минут. Сделал это с помощью мобильного приложения госуслуг в телефоне», - отметил Александр Котов.

По словам спикера, возможность отдать голос без посещения избирательного участка позволяет заранее планировать и освобождает время. «Я могу находиться в округе, заниматься делами, проводить встречи. Считаю, что это очень удобно», - отметил председатель областного Собрания.

Напомним, Псковская область вошла в число пилотных регионов по внедрению дистанционного электронного голосования. Новая форма волеизъявления будет доступна на выборах депутатов седьмого созыва Псковской городской Думы.