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Политика

Сенатор Елена Бибикова провела приём граждан в Пскове

По всем поступившим вопросам Елена Бибикова дала подробные разъяснения. Фото Telegram

Сенатор Елена Бибикова провела сегодня прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в городе  Пскове. Об этом сообщил Telegram-канал политика..

Один из вопросов касался правомерности повторного удержания из пенсии суммы по оплате долга за установку общедомовых приборов учета согласно исполнительным документам судебных приставов.

Также поступили обращения о сроках выплаты индексированной пенсии пенсионеру, уволившемуся с работы, о порядке выплаты льгот ветеранам труда регионального значения и о возможности выхода на досрочную пенсию гражданам предпенсионного возраста.

«По всем вопросам дала подробные разъяснения, часть вопросов решены в ходе приема», - отметила Елена Бибикова.

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