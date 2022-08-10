Сенатор Елена Бибикова провела приём граждан в Пскове
Сенатор Елена Бибикова провела сегодня прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в городе Пскове. Об этом сообщил Telegram-канал политика..
Один из вопросов касался правомерности повторного удержания из пенсии суммы по оплате долга за установку общедомовых приборов учета согласно исполнительным документам судебных приставов.
Также поступили обращения о сроках выплаты индексированной пенсии пенсионеру, уволившемуся с работы, о порядке выплаты льгот ветеранам труда регионального значения и о возможности выхода на досрочную пенсию гражданам предпенсионного возраста.
«По всем вопросам дала подробные разъяснения, часть вопросов решены в ходе приема», - отметила Елена Бибикова.
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