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Экономика

Губернатор Псковской области рекомендовал Красногородскому району участвовать в большем количестве нацпроектов

Губернатор Псковской области встретился с главой Красногородского района Валентиной Понизовской. Фото пресс-служба Правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Красногородского района Валентиной Понизовской. Речь шла о показателях социально-экономического развития района, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

Губернатор сообщил, что Красногородский район по итогам первого полугодия этого года показал неплохой результат в части реализации национальных проектов

Работа районной команды по нацпроектам ведется в сферах образования, культуры, здравоохранения, формирования комфортной городской среды, ремонта дорог. Так, в прошлом году в Красногородской средней школе открыт центр «Точка роста», в Доме детского творчеств созданы 60 новых мест дополнительного образования технической и историко-краеведческой направленности.

«В этом году планируется открытие „Точки роста“ в Покровской средней школе. Кроме того, в Покровской и Ильинской школах будут открыты места дополнительного образования спортивно-физкультурной направленности. Уже идет поставка оборудования», — заметила Валентина Понизовская.

Востребован автоклуб, который район получил в прошлом году по нацпроекту «Культура».

В числе актуальных вопросов — неудовлетворительное состояние районного Дома культуры. В этом вопросе Валентина Понизовская обратилась к губернатору за поддержкой, пояснив, что здание требует капитального ремонта.

«Есть соответствующая программа, дам поручение профильному комитету, отрабатывайте с ним. Нужно будет сделать проектно-сметную документацию и подать заявку на 2023 или 2024 год», — ответил Михаил Ведерников.

В рамках направления «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Красногородске отремонтировано общественное пространство — памятник истории и культуры «Городской вал». По оценке Валентины Понизовской, работы выполнены достаточно качественно.

«Все действительно хорошо сделано», — согласился губернатор.

В завершение глава Красногородского района отметила, что муниципалитет старается привлечь как можно больше средств для модернизации местной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, комплексного развития сельских территорий. Ранее были реализованы проекты приграничного сотрудничества по расчистке акватории реки Серебрянка, ремонту моста в деревне Габоны и приобретены средства устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

«Огромное спасибо вам за поддержку муниципалитета, вы очень внимательно относитесь ко всем нашим просьбам. Мы районной командой готовы работать над реализацией любых направлений нацпроектов», — обратилась к Губернатору Валентина Понизовская.

«Со следующего года количество направлений работы по нацпроектам нужно увеличить. Посмотреть по дорогам, по социальным объектам, что нужно сделать», — поставил задачу Михаил Ведерников. «Готовьте проектно-сметную документацию по максимуму, готовьте заявки. Мы вас поддержим», — добавил он.

Сразу после рабочей встречи с главой губернатор пообщался с активом Красногородского района. Речь шла о приведении в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, автодорожной сети, благоустройстве общественных территорий, развитии системы территориального общественного самоуправления. Глава региона также напомнил о механизмах инициативного бюджетирования и запуске в следующем году федеральной программы по ремонту и реконструкции плоскостных сооружений образовательных учреждений. Он призвал власти района, глав волостей проанализировать потребности красногородских школ по этому направлению.

«С 2018 года в район было направлено 600 млн рублей. У вас неплохие результаты, но еще есть над чем работать. Надо смотреть направления, которые финансируются по линии областного, федерального бюджетов, национальных проектов. Нужно быть активнее в плане подачи заявок и подготовки проектной документации. Несмотря на все вызовы, возможностей сейчас много. Президент принял решение не сокращать финансирование национальных проектов и других направлений поддержки, поэтому эти возможности нужно стараться максимально использовать», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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