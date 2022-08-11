Добыча полезных ископаемых выросла в Псковской области

09:57, 11 августа 2022, ПАИ

Добыча полезных ископаемых в Псковской области возросла на 2,9 % в первом полугодии 2022 относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в докладе «Основные итоги социально-экономического развития Псковской области в январе-июне 2022 года», опубликованном на сайте Псковстата.

В целом индекс промышленного производства в первом полугодии 2022 года относительно того же периода 2021-го составил 98,1 %. Добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 %, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 8,7 %, производство продукции обрабатывающих производств снизилось на 2,6 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 6,5 %.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств больше других сократились: производство текстильных изделий – на 28,9 %, производство мебели – на 26 %.

В наибольшей степени возросли: ремонт и монтаж машин и оборудования – на 67,2 %, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 56,3 %.