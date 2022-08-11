Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Более 4,5 тыс. человек зарегистрировались для участия в ДЭГ в Пскове

4 544 человека зарегистрировались для участия в электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Он пояснил, что это всего 5% от общего количества псковичей, которые имеют аккаунт на «Госуслугах». «Мы думаем, что с помощью ДЭГ будут голосовать более девяти тысяч человек», — отметил Игорь Сопов.

«Есть нигилисты, которые отрицают такое новшество, как дистанционное электронное голосование. Но они забывают о том, что это даёт право людям на муниципальной кампании проголосовать из любой точки страны. Это благо для избирателя», — считает председатель избирательной комиссии региона.

Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве. 

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. Приём заявлений в Пскове продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 августа 2022

Игорь Сопов: Для нас важна безопасность голосующих избирателей
11 августа 2022

ДЭГ на выборах могут распространить на всю Псковскую область в 2023 году
11 августа 2022

Более полутора тысяч кандидатов зарегистрировано для участия в выборах в Псковской области
11 августа 2022

Предстоящие выборы обсуждают в медиацентре ПАИ
10 августа 2022

В ТИК Пушкиногорского района прошла жеребьёвка партий для размещения в бюллетенях
10 августа 2022

Сенатор Елена Бибикова провела приём граждан в Пскове
10 августа 2022

Горячая пора ремонтов псковских школ — ПАИ-live c Ириной Ивановой
10 августа 2022

Александр Котов - о подаче заявления для участия в ДЭГ: Процедура заняла не больше двух минут


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...