Более 4,5 тыс. человек зарегистрировались для участия в ДЭГ в Пскове

12:06, 11 августа 2022, ПАИ

4 544 человека зарегистрировались для участия в электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он пояснил, что это всего 5% от общего количества псковичей, которые имеют аккаунт на «Госуслугах». «Мы думаем, что с помощью ДЭГ будут голосовать более девяти тысяч человек», — отметил Игорь Сопов.

«Есть нигилисты, которые отрицают такое новшество, как дистанционное электронное голосование. Но они забывают о том, что это даёт право людям на муниципальной кампании проголосовать из любой точки страны. Это благо для избирателя», — считает председатель избирательной комиссии региона.

Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. Приём заявлений в Пскове продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.