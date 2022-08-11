Игорь Сопов: Для нас важна безопасность голосующих избирателей

12:12, 11 августа 2022, ПАИ

Для организаторов выборов важна безопасность голосующих в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом сказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 августа. Поэтому, по его словам, для голосования отведено три дня.

Игорь Сопов отметил, что ряд регионов России выбрал такой формат проведения голосования именно из-за эпидобстановки. Но по закону они не смогут этого сделать, поскольку не успели заранее подать соответствующее заявление в ЦИК РФ, чтобы получить разрешение.

«А мы это предусмотрели, мы правильно сделали, что голосуем три дня, что заложили СИЗы (средства индивидуальной защиты). Для нас важна безопасность голосующих», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, выборы в Псковской области пройдут с 9 по 11 сентября этого года.