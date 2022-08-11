Латвия объявила Россию страной – спонсором терроризма
Сейм Латвии объявил Россию страной – спонсором терроризма. Об этом 11 августа сообщается на сайте парламента.
Также парламент латвийского государства призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Напомним, что 2 августа комиссия латвийского сейма по иностранным делам признала Россию государством, поддерживающим терроризм. Тогда в заявлении комиссии отмечалось, что Москва якобы на протяжении многих лет поддерживала и финансировала террористические режимы и организации, в частности поставляла оружие Сирии.
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