В псковских библиотеках установят стеллажи «Книги — Донбассу»

17:39, 11 августа 2022, ПАИ

Стеллажи для сбора книг в рамках акции «Единой России» «Книги — Донбассу» будут установлены на базе городских библиотек в Пскове. Все желающие смогут оставить на них литературу для жителей Донбасса и освобождённых территорий. Об этом в своём Telegram-канале рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Кроме того, такие пункты сбора книг, а также гуманитарной помощи для жителей ЛДНР работают и на базе местных отделений партии «Единая Россия» по всей Псковской области.

Как рассказал Александр Козловский, партия планирует открыть около тысячи дополнительных площадок для сбора книг по всей стране. Они появятся в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и других общественных местах, которые пользуются популярностью у жителей. В ряде регионов уже открылись новые пункты сбора.