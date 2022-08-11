Опубликован график бесплатных публикаций в газете «Псковские новости»
Опубликован график бесплатных публикаций в муниципальном периодическом печатном издании «Псковские новости» для размещения агитационных материалов на выборах депутатов в Псковскую городскую Думу седьмого созыва.
График доступен по ссылке здесь.
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