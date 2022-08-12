Псковский предприниматель оштрафован за сокрытие более 65 млн рублей

10:07, 12 августа 2022, ПАИ

В Псковской области бывший генеральный директор одного из открытых акционерных обществ и его бывший заместитель по финансам признаны виновными в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

«Установлено, что в 2018–2019 годах у предприятия образовывалась задолженность по налоговым платежам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ недоимки, после чего уполномоченным органом к организациям обоснованно применялись принудительные меры взыскания», – следует из сообщения ведомства.

Для того чтобы избежать принудительной оплаты налогов, предприниматель и заместитель по финансам, которая по совместительству являлась главбухом предприятия, создали искусственную ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, они производили оплату, минуя расчетные счета предприятия. Общая сумма сокрытия составила 65,5 миллиона рублей.

Обвиняемый полностью признал вину и уплатил недоимку по налогам. В связи с этим суд принял решение изменить категорию тяжести преступления с тяжкого на средней тяжести. Приговором суда бывшему руководителю предприятия и его главному бухгалтеру назначено наказание в виде штрафа с освобождением от отбывания наказания в связи с деятельным раскаянием.