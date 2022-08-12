Псковичей приглашают послушать известные песни Виктора Цоя

10:40, 12 августа 2022, ПАИ

Музыкальный вечер в память о выдающемся музыканте и лидере группы «Кино» состоится на «Летней сцене» в Пскове 14 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области. Музыканты псковского рок-клуба исполнят самые известные композиции Виктора Цоя.

«Виктор Цой писал стихи и пел о чувствах, о том настоящем, что знакомо каждому. И именно эта честность и простота так цепляли слушателей и западали в самую глубину души», – отметили организаторы мероприятия.

Концерт начнётся в 19:00, вход для всех желающих свободный. Проект «Летняя сцена» создан Театрально-концертной дирекцией Псковской области.