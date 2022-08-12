Конкурс инициативных проектов стартует в Псковской области

11:14, 12 августа 2022, ПАИ

Приём заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2023 году, начинается в Псковской области в августе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инициаторами проектов могут выступить инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населённого пункта. В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях.

Местные администрации муниципальных образований будут принимать документы с 16 августа по 16 сентября.

Представленные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования.

Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, для обсуждения и принятия решения о его поддержке.

Организатор областного конкурса – управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области, контактные данные: 180001, Псков, улица Некрасова, 23; телефоны: (8 8112) 29-98-00, 29-97-99.

Порядок организации и проведения областного конкурсного отбора, требования к инициативным проектам, выдвигаемым для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета, форма паспорта проекта определены постановлением правительства Псковской области от 3 августа 2022 года № 101 «Об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета».

Заявки на участие в областном конкурсе представляют местные администрации в Совет муниципальных образований Псковской области с 3 по 10 октября.

Контактные данные Совета муниципальных образований Псковской области: 180007, Псков, улица Максима Горького, 1, корпус № 8, офис № 213; контактный телефон: (8 8112) 72-19-90; e-mail: asmopsk@mail.ru.