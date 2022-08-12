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Страна и мир

Осенние туры по России с кешбэком начнут продавать с 25 августа

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20 % стартует в России с 25 августа. Он коснётся поездок с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии туристической отрасли в Горно-Алтайске, пишет РИА Новости.

«Хочу объявить о старте осеннего этапа [продажи туров с кешбэком. – Ред.]. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку», – сказал он.

Подчёркивается, что в программе могут принять участие все регионы России. Михаил Мишустин уточнил, что на круизы кешбэк будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

«Туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20 % её стоимости», – напомнил премьер. По его словам, этой возможностью воспользуется около 600 тысяч человек.

Михаил Мишустин отметил, что программа кешбэка при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала. «Она поддержала экономику российских субъектов, причём в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена», – сказал премьер-министр РФ.

По его словам, за два года скидки на туры получили свыше четырёх миллионов человек, из них в текущем году – около 2,5 миллиона. «Весенний этап программы завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путёвки по России», – заключил глава правительства.

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