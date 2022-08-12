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Общество

Статистика ко Дню города: кто живёт в Новоржеве и сколько зарабатывает

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) Новоржева за 2021 год составила 904 человека. Среднемесячная зарплата  составила 28 124 рубля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата. Статистика представлена ко дню основания города.

На 1 января 2022 года в городе проживало 3047 человек. В 2021 году в Новоржеве родилось 22 ребёнка, из них мальчиков – 12, девочек – десять. В целом, по городу рождаемость составила 7,2 на 1000 человек населения.

По состоянию на 1 января 2022 года в Новоржеве зарегистрировано 38 предприятий и организаций, из них 12 относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 53 человека.

На конец 2021 года с учётом вновь вводимого жилья и физического выбытия жилищный фонд города составил 97,7 тысячи квадратных метров общей площади. Обеспеченность населения жильём в среднем на одного жителя на конец 2021 года составила 32,1 квадратных метра.

Отметим, что 14 августа Новоржев отметит 245-ю годовщину со дня подписания указа императрицы Екатерины II об основании города. Сегодня Новоржев – небольшой город, районный центр Псковской области.

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