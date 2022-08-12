Россельхозбанк и Минсельхоз России будут вместе продвигать достижения отечественной селекции и генетики

13:51, 12 августа 2022, ПАИ

Стороны создадут специализированный маркетплейс для производителей и потребителей продукции отечественной селекции и генетики на базе экосистемы Россельхозбанка Своё Фермерство. Его цель – продвижение продукции, полученной в рамках реализации проектов Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы (ФНТП, Программа).

На первом этапе программы задействовано 78 участников. Это, прежде всего, заказчики комплексных научно-технических проектов (КНТП), а также научно-исследовательские и образовательные учреждения, занятые разработкой научно-технической и образовательной продукции в рамках ФНТП. Совместно в рамках 3 действующих подпрограмм ФНТП они создают, обучаются использованию и применяют новые сорта картофеля, гибриды сахарной свеклы и кросс мясных кур в промышленном производстве.

С запуском новых 12 подпрограмм ФНТП, а это дополнительно 12 направлений развития сельского хозяйства, на маркетплейсе будут появляться новые товарные позиции, которые позволят решить проблемы импортозамещения ключевых для сельхозтоваропроизводителей средств аграрного производства. Таким образом, по мере реализации КНТП для пользователей маркетплейса в одном окне будут доступны семена масличных, технических, овощных и зерновых культур, племенной материал крупного рогатого скота, корма, сельхозтехника, ветпрепараты и другие стратегические группы продуктов.

Сотрудничество Россельхозбанка и Минсельхоза России по содействию реализации ФНТП направлено на масштабирование продвижения и сбыта новых сортов сельскохозяйственных растений (на текущий момент семена картофеля и сахарной свеклы) и генетического материала сельскохозяйственных животных (кросс мясных кур).

Руководитель Дирекции ФНТП Минсельхоза России Мирослава Скрынникова отметила: «Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы – один из ключевых инструментов обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Программа соединяет агробизнес, аграрную науку и образование. В рамках ррограммы создаются новые отечественные результаты научно-технической деятельности - сорта сельхозкультур, улучшенный генетический материал. Реализация программы охватывает стратегические направления системы обеспечения сельского хозяйствами средствами производства. Поэтому важно донести до каждого сельхозтоваропроизводителя информацию о созданных видах продукции, их конкурентоспособности с точки зрения отраслевого бизнеса. Интеграция с платформой Свое Фермерство в этом аспекте является важным направлением коммерциализации результатов ФНТП».

В части мер, направленных на содействие сбыту продукции, созданной в рамках ФНТП, на маркетплейсе сельскохозяйственных товаров Своё Фермерство от Россельхозбанка будет реализована витрина товаров (специализированный маркетплейс), где любой пользователь сможет ознакомиться с перечнем продукции, созданной заказчиками и участниками КНТП, найти их подробное описание и оформить заказ. Важным преимуществом продукции ФНТП с точки зрения покупателей может стать возможность получения компенсации в размере 70% затрат на приобретение семян, произведенных в рамках проектов ФНТП, за счет соответствующей меры государственной поддержки.

Сегодня на маркетплейсе Своё Фермерство представлена уже треть организаций, участвующих в первом этапе ФНТП. Пользователям маркетплейса доступны семена российских сортов картофеля от таких лидеров отечественной селекции и семеноводства ООО «Дока Генные Технологии», ЗАО СХП «Мичуринец», ООО «Агропромышленная компания «Любовское», ООО «Зольский картофель», семена гибридов сахарной свёклы от ООО «СоюзСемСвекла».

«Объединение всех достижений отечественной селекции и генетики на одной цифровой площадке значительно облегчит их поиск и выбор для аграриев, а также будет способствовать популяризации и продвижению отечественных семян, гибридов и других продуктов АПК. Это особенно актуально сейчас, когда одним из главных вопросов на повестке дня стоит вопрос импортозамещения. Развитие отечественной селекции и генетики и переход аграриев на их достижения создаст гарантии обеспечения продовольственной безопасности страны», - подчеркнула директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

С целью популяризации результатов ФНТН и ее отраслевых подпрограмм сторонами также обсуждается реализация комплекса других мер продвижение с помощью возможностей экосистемы Своё Фермерство: проведение онлайн-семинаров для экспертов сельхозпредприятий с демонстрацией результатов применения научно-технических достижений ФНТП, организация совместных отраслевых мероприятий, популяризация новых сервисов и информирование пользователей экосистемы о создании / внедрении отечественных конкурентоспособных технологий в рамках ФНТП.