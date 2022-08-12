Раймонд Паулс хотел бы получать от поклонников в подарок бензин
Советский и латвийский композитор рассказал, какие подарки поклонники часто дарят ему на концертах, пишет Telegram-канал «Новости Латвии».
Пекут и несут для маэстро разные булочки и пироги.
Но в сегодняшних реалиях лучшим подарком является канистра бензина, считает Паулс (многие с ним согласятся).
Кстати, Паулс признался, что если без пирогов не обойтись, то больше всего он любит яблочный пирог.
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