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Общество

С профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли поздравил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области поздравил работников и ветеранов строительной сферы в своем telegram-канале.

Правительство Псковской области пообещало делать всё возможное для поддержки строительной отрасли. Общими усилиями планируется и дальше эффективно реализовывать программы строительства, расселения аварийных домов, обеспечения людей доступным и комфортным жильём.

«Вы – настоящие мастера своего дела, ответственные и компетентные специалисты, которые в прямом смысле слова строят будущее нашего региона и нашей страны. Жители области благодарны вам за новые квартиры, современные детские сады и школы, благоустроенные микрорайоны, уютные дворы», - поздравил всех причастных к празднику глава региона.

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