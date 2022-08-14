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Общество

В Роспотребнадзоре допустили вероятность заражения лихорадкой Западного Нила в России

Фото: Москва 24

Эпидемиологи допускают риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России. Комары-переносчики встречаются во многих регионах, но в 2022 году случаев заболевания не фиксировалось, сообщают РИА Новости.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная уточнила, что в 2020 году в России было выявлено 10 случаев заболеваемости лихорадкой Западного Нила, в 2021-м - 76, в январе-июне 2022-го – ни одного.

С начала сезона передачи вируса в этом году и по состоянию на 20 июля в Европе зарегистрировано 19 случаев лихорадки Западного Нила. Чтобы минимизировать эти риски, на регулярной основе ведется борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, осушение болот, использование антимоскитных сеток, антирепеллентов.

Лихорадка Западного Нила - острое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который в основном передается человеку через укусы комаров. 

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