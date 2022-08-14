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Общество

Об экономике простым языком рассказали детям в Островском районе

Фото Елоховской библиотеки.

В Елоховской сельской библиотеке прошло «Путешествие в страну копеечки», сообщает газета «Островские вести».

В игровой форме детям рассказали о деньгах, экономике и бережливости. Ведь деньги играют важную роль в современной жизни людей и детей в том числе.

На тематической программе «Путешествие в страну копеечки» специалисты клуба и библиотеки постарались через игру расширить представление детей о природе денег и культуре обращения с ними. Рассказали ребятам об экономии и бережливости, сообщили в Елоховской сельской библиотеке.

Во время мероприятия библиотекарь познакомила ребят с новой книгой Бодо Шефер «Пёс по имени Мани». Книжка учит детей обращаться с деньгами правильно. Про деньги, экономику, финансы, денежные отношения, исторические «денежные» факты интересно размышлять через загадки, кроссворды и викторины.

«Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности, – дело важное и нужное, ведь важно начинать прививать самые азы финансовой грамотности именно среди детей и подростков, чтобы вступая в самостоятельную жизнь, они смогли бы пользоваться полученными знаниями», – считают организаторы программы.

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