Об экономике простым языком рассказали детям в Островском районе

20:46, 14 августа 2022, ПАИ

В Елоховской сельской библиотеке прошло «Путешествие в страну копеечки», сообщает газета «Островские вести».



В игровой форме детям рассказали о деньгах, экономике и бережливости. Ведь деньги играют важную роль в современной жизни людей и детей в том числе.



На тематической программе «Путешествие в страну копеечки» специалисты клуба и библиотеки постарались через игру расширить представление детей о природе денег и культуре обращения с ними. Рассказали ребятам об экономии и бережливости, сообщили в Елоховской сельской библиотеке.



Во время мероприятия библиотекарь познакомила ребят с новой книгой Бодо Шефер «Пёс по имени Мани». Книжка учит детей обращаться с деньгами правильно. Про деньги, экономику, финансы, денежные отношения, исторические «денежные» факты интересно размышлять через загадки, кроссворды и викторины.



«Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности, – дело важное и нужное, ведь важно начинать прививать самые азы финансовой грамотности именно среди детей и подростков, чтобы вступая в самостоятельную жизнь, они смогли бы пользоваться полученными знаниями», – считают организаторы программы.