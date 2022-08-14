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Живая музыка под отрытым небом звучала в Красногородске

Заливистое многоголосье гармоней 14 августа разносилось с городского вала, благодаря красногородским гармонистам Валерию Матросову, Василию Дроздецкому, Рубене Михайляне и Юрию Павлову. Об этом сообщили Псковскому агентству информации газета «Заря».

Работники районного Дома культуры в рамках проекта «Лето живой музыки в Красногородске» организовали интерактивную программу «Играй, гармонь». На эту задушевную музыку собрались, кажется, все жители посëлка – от школьников до людей преклонного возраста. Городской вал пестрил разноцветьем русских народных сарафанов и косовороток. Для красногородцев гармонисты спели и сыграли от души. Да и гости с удовольствием плясали и пели частушки. Уходить не хотелось никому. Будем надеяться, что живая музыка да под гармонь прозвучит на валу Красногородска ещё не раз. И небо, как в Медовый Спас, будет безоблачным и чистым, так же тепло и гостеприимно будут светить солнце, как на заказ, и звучать аплодисменты зрителей!


Как и встарь, у скобарей по-прежнему гармонь в почëте.

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