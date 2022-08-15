День археолога отмечают 15 августа

07:01, 15 августа 2022, ПАИ

15 августа отмечают День археолога, пишет сalend.ru. Археология (от греческого archaios – древний и logos – учение) – наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам.

В честь праздника в медиацентре Псковского агентства информации 15 августа в 12:00 состоится пресс-конференция. О прошлом, настоящем и будущем псковской археологии, а также о самых интересных находках этого года, новых технологиях, черных копателях и о чём болит сегодня душа археолога, расскажут председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова и начальник отдела Археологического центра Псковской области Виктория Деркач.

Археология – это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливают либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала – порой больше, чем это можно себе представить.

В России археология стала развиваться с середины XIX века, когда ею увлекся граф Алексей Уваров. Поначалу он не имел ни малейшего представления о технологии проведения раскопок. Но именно его исследования легли в основу дальнейшего развития науки о древностях.

В 2008 году президент и вице-президент Всемирного археологического конгресса обратились к ЮНЕСКО с инициативой учреждения 17 июля Всемирного дня археологии, который поможет привлечь внимание общества к значимости этой профессии, являющейся мощным инструментом познания прошлого и одним из способов сохранения культурного наследия.