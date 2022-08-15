От «Любэ» до Тимати: музыкальный квиз пройдет в Пскове

13:13, 15 августа 2022, ПАИ

Музыкальный квиз проведет клуб «Краски интеллекта» в креативном пространстве «Лофт». Об этом сообщается в группе «Лофт» в соцсети «ВКонтакте».

Музыка от Лепса до «Любэ», от Шаляпина до Лазарева, от «Короля и Шута» до Тимати ждет участников квиза. «По правилам, которые вы вряд ли где-то видели: вопросов на логику не будет, как и вопросов в принципе», - отмечается в сообщении.

Участникам предстоит найти в текстах песен слова, которые загадали организаторы. Как именно это будет происходить, они держат в секрете.

Квиз состоится 20 августа в 14:00, максимум участников в команде - 8 человек. Ссылку на регистрацию и стоимость билета можно узнать в группе креативного пространства «Лофт».