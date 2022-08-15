В Великих Луках закрываются магазины «Дикси»
В Великих Луках закрываются магазины «Дикси», сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».
По информации канала, во всех торговых точках действуют акции на все товары, многие полки стоят пустыми. Из собственных источников авторам канала стало известно, что торговую сеть «Дикси» купил «Магнит».
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