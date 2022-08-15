О перспективном оружии России рассказал Владимир Путин

15:56, 15 августа 2022, ПАИ

На форуме «Армия-2022» президент России Владимир Путин рассказал о перспективном оружии страны. По его словам, оно на годы и даже десятилетия опережает зарубежные аналоги, пишет ТАСС.

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооружённых сил. Речь идёт о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — сказал президент.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко заявил, что отечественная гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» — абсолютное оружие, способное поражать авианосцы.