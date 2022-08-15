Михаил Ведерников поблагодарил археологов за вклад в изучение истории региона

16:14, 15 августа 2022, ПАИ

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С Днём археологов поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сотрудников Археологического центра региона. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в 2022 году центру исполняется 15 лет. За это время специалисты провели раскопки на площади почти 30 тыс. кв. метров, обследовали сотни километров в рамках археологических разведок, нашли 30 новых объектов археологического наследия и разработали 252 плана спасательных работ.

Самыми масштабными раскопками последних лет, по словам губернатора, стали работы на территории бывшей Псковской ТЭЦ на улице Советской, где ранее был открыт неизвестный участок псковского некрополя. В раскопах на улице Свердлова был обнаружен участок деревянной крепостной стены Окольного города. А археологические раскопки, связанные с реставрацией Варлаамовской башни, позволили раскрыть остатки башни, разрушенной во время осады Пскова в 1615 году.

«Благодарю сотрудников Археологического центра за непростой и кропотливый труд, за вклад в изучение нашей истории. Пусть каждый год приносит новые уникальные находки и открытия!» – написал глава региона.

Напомним, 15 августа в России празднуется День археолога. В медиацентре Псковского агентства информации в этот день прошла пресс-конференция, посвящённая главным археологическим находкам этого сезона. Фотографии выставки можно посмотреть в фоторепортаже ПАИ.