Псковский коллектив отмечен на международном конкурсе инклюзивного танца

16:35, 15 августа 2022, ПАИ

Танцевальный клуб «Весёлые люди. Псков» производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца стал дипломантом X Международного онлайн-конкурса по инклюзивному танцу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На конкурс танцевальный клуб направил запись вальсовой кадрили, которую исполнили участники коллектива. Сейчас в составе клуба около 20 человек: это и те, кому только исполнилось 18 лет, и танцоры «серебряного» возраста.

«Все занимаются очень старательно и с большим желанием. Танцуем и вальс, и русские народные танцы. Неоднократно принимали участие во многих городских мероприятиях, праздниках. Это прекрасная возможность продемонстрировать, чему научились за время репетиций. Все мы с большой радостью встретили новость о том, что танцевальный номер был высоко оценён членами жюри», – рассказала руководитель коллектива Екатерина Каштанова.

В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок: около 570 танцевальных номеров 310 инклюзивных коллективов. Это почти 1,7 тысячи танцоров с различными особенностями здоровья из России и Узбекистана. На конкурсе представили девять танцевальных направлений: современный, классический, народный, бальный, исторический, акробатический, социальный, эстрадный танец, уличный танец.

«Ежегодно просматривая заявки, я вижу, как развиваются все эти направления в нашей стране, как прогрессируют в них инклюзивные коллективы. Участники конкурса 2022 года смело экспериментируют, объединяя в номерах танцевальные стили, приёмы театрального искусства. Одни постановки заставляют задуматься, другие завораживают насыщенным действием. На сцене танцоры с инвалидностью бывают неразличимы с танцорами без ограничений по здоровью, либо весь сюжет построен вокруг особенности танцора. Единство в многообразии – это фестиваль инклюзивного танца», – отметил председатель жюри, основатель движения инклюзивного танца Леонид Тарасов.