ФОТОФАКТ Грибы размером с волейбольный мяч нашли в Пскове

16:48, 15 августа 2022, ПАИ

Грибы размером с волейбольный мяч обанружила псковичка во дворе своего дома. О необычной находке она сообщила в группе «Грибы и грибники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такие дождевики выросли во дворе дома в микрорайоне Корытово. Поливаю, растут ещё больше», — рассказала нашедшая грибы женщина.

Ещё один местный житель поделился в группе фотографией неизвестного гриба и уточнил у других любителей тихой охоты его название. Комментариев не последовало, хотя, как правило, ни один подобный вопрос в группе не остаётся без ответа.

Вероятнее всего, на фотографии представлен гиднеллум голубой, занесённый в красные книги многих стран Европы. Чаще всего этот вид встречается в сосновых лесах североевропейских стран и севера России летом и ранней осенью. Селится по одному на почвах, бедных питательными веществами, рядом с белым мхом, не любит излишне удобренные земли. Гриб несъедобен, но используется в хозяйственных целях: раньше его собирали и готовили из мякоти краску для тканей. В зависимости от концентрации он давал от серого до насыщенно-голубого цвета.