Скандинавский циклон принесёт дожди на Северо‑Запад

20:40, 23 октября 2026, ПАИ

Циклон, который раскрутился по соседству в Скандинавии, окажет влияние на погоду на Северо-Западе в эту субботу. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Местами в субботу могут пройти небольшие дожди. Однако уже в воскресенье облака вновь станут рассеиваться, а вероятность осадков сократится до минимума.

Днём на севере региона ожидается от +6 до +11 градусов, в южных районах – до +9...+14 градусов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 24 октября ожидаются дожди и до +14 градусов.