Nordman из Пскова сенсационно обыграл чемпиона России «Факел-Газпром»

21:12, 23 октября 2026, ПАИ

Псковский Nordman сенсационно обыграл действующего чемпиона России «Факел-Газпром» со счётом 3:1 в первом туре командного чемпионата России по настольному теннису, передаёт корреспондент ПАИ.

Матч начался с поражения самого рейтингового игрока псковской команды Сергея Фильчева от второй ракетки России Дениса Ивонина. Сравнять счёт удалось главному герою дня Дамиру Ахметсафину, который со счётом 3:2 переиграл Артура Абусева – 26-й номер национального топа. Сам Дамир занимает 22-е место в российском рейтинге.

Затем Nordman вывела вперёд победа Александра Волошина над восьмой ракеткой страны Максимом Гребневым в пяти сетах. Точку в противостоянии поставил Ахметсафин, убравший Ивонина в четырёх партиях.

Завтра подопечным Вячеслава Бурова предстоит два матча – против дубля «Факел-Газпрома» и пока также не знавшего поражений «Пермспецкабеля».