Автомобиль сбил 75-летнюю женщину в Островском районе

20:21, 23 октября 2026, ПАИ

Автомобилб Renault Dokker сбил 75-летнюю женщину в Островском районе на повороте к Гороховому озеру, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»









Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.