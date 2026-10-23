Автомобиль сбил 75-летнюю женщину в Островском районе
Автомобилб Renault Dokker сбил 75-летнюю женщину в Островском районе на повороте к Гороховому озеру, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.