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Менеджер молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» поделилась своими ожиданиями от проекта

Директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, участник молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» Людмила Алиева поделилась своими ожиданиями от проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Каждый участник проекта сможет не только принять участие в молодёжной медиаэкспедиции под руководством опытных и мудрых наставников, но и обогатиться новым знанием уникальных этнокультурных традиций и обрядов, традиционного уклада жизни сето, а также приобрести опыт реализации тематического медиапроекта, – отметила она. – Формат молодёжных медиаэкспедиций в образовательном процессе создаёт благоприятные условия для воспитания грамотного, профессионально обученного специалиста, способного к сохранению для будущих поколений духовной культуры народа сето, к исследовательской и проектной деятельности с целью фиксирования и сохранения наследия земли народа сето. Преимущество молодёжи в новом взгляде на ставшее уже привычным, что, безусловно, будет способствовать получению качественно нового уникального результата проекта».

Напомним, что проект молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» стал победителем грантового конкурса Русского географического общества 2022 года и реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

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