Владимир Путин: Все попытки отменить российскую культуру тщетны

22:47, 15 августа 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин назвал тщетными попытки отменить Россию и российскую культуру. Об этом он заявил, обращаясь к участникам форума «Таврида.Арт», передает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», – сказал глава государства.

Ранее в тот же день на открытии международного военно-технического форума «Армия-2022» в Подмосковье Путин заявил, что союзники России выбирают самостоятельный путь развития, не прогибаясь перед гегемоном. Он также сказал, что необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению неонацизма, русофобии и расизма.