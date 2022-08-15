В Новосибирске машину на эвакуаторе оштрафовали за превышение скорости

23:28, 15 августа 2022, ПАИ

Житель Новосибирска получил штраф за превышение скорости. Когда камера зафиксировала нарушение, его автомобиль стоял на едущем эвакуаторе. Об этом рассказал сайт «Сибфм»

На фотографии, приложенной к штрафу, видно, что его автомобиль неподвижен, в то время как эвакуатор едет по трассе. Но так как видны номера «девятки», городская автоматическая система определила виновного и выписала ему штраф за нарушение скоростного режима: он стоял со скоростью 85 км/ч вместо положенных 60 км/ч.

Юрист Алексей Аржанников дал комментарий для АиФ-Новосибирск по неоднозначной ситуации.

По словам юриста, владелец «девятки» фактически ничего не нарушил, и это подтверждает сама фотография. Для того, чтобы аннулировать штраф, ему будет достаточно обратиться в ГИБДД, объяснить ситуацию и приложить фото с городской камеры.

Но и владелец эвакуатора не получит штраф, так как камера не зафиксировала его номер — если, конечно, на этом участке дороги не было другой камеры, которая бы определила владельца машины.