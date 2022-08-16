Вице-губернатор Псковской области по внутренней политике станет спикером в спецпроекте ПАИ «Гвоздь телеграма»

10:00, 16 августа 2022, ПАИ

Гостем эфира спецпроекта Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма» станет вице-губернатор Псковской области по внутренней политики Александр Серавин. Это будет первое интервью одного из ведущих политтехнологов России в статусе заместителя главы региона.

Александр Машкарин и Антон Сергеев расспросят его, как воспринимается псковская политическая реальность с новой позиции.

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